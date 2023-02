The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2023. ISIN Name XS2265370234 Elementum Metals Securities plc XS2265369731 Elementum Metals Securities plc XS2265369574 Elementum Metals Securities plc XS2265368097 Elementum Metals Securities plc