The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.09.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2023. ISIN Name LU1838002480 LYXOR INDEX FUND SICAV LU0908501215 LYXOR INDEX FUND SICAV LU0908501488 LYXOR INDEX FUND SICAV LU1900066629 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV