The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2024. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2024. ISIN Currency Name LU1737652237 EUR Amundi Index Solutions LU1737652237 USD Amundi Index Solutions LU1861134382 EUR Amundi Index Solutions LU2249056297 EUR Amundi Index Solutions DE000A3MQD87 EUR Telefonica Deutschland Holding AG