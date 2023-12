The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2023. ISIN Name US25278X1090 Diamondback Energy Inc. US0640581007 The Bank of New York Mellon Corp. DE000UNSE018 Uniper SE IE00082BU3V4 Roundhill UCITS ICAV