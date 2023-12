The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2023. ISIN Name LU2198882362 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV IE00BNC0M681 UBS (IrI) ETF plc LU0721553864 UBS (Lux) Fund Solutions SICAV