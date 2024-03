The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.03.2024 Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024 ISIN Name CH0110240600 Arbonia AG CH0404880129 Asmallworld AG CH0003583256 Highlight Event and Entertainment AG CH0126881561 Swiss Re AG