The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.10.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2023. ISIN Name DE0005408116 Aareal Bank AG IE00BHZKHS06 Legal & General UCITS ETF plc