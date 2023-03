The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.03.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2023. ISIN: Name: LU0947415054 Lyxor SICAV LU0392495023 Lyxor SICAV LU0392496344 Lyxor SICAV LU0392496260 Lyxor SICAV