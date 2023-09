The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2023. ISIN Name US0162551016 Align Technology Inc. US37940X1028 Global Payments Inc. US5658491064 Marathon Oil Corp. US5738741041 Marvell Technology Inc. US5926881054 Mettler-Toledo International Inc. US68902V1070 Otis Worldwide Corp. US8486371045 Splunk Inc. US92343E1029 Verisign Inc.