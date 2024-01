The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2024. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2024. ISIN Name IE000HJV1VH3 IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. IE000QRNAC66 IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. IE00BLRPQJ54 IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. IE00BJXRZ273 IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.