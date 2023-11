The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.11.2023 Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2023 ISIN Name XS2399365555 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY XS2472332886 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY XS2472335129 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY XS2337090265 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY