The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.12.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2023. ISIN Name GB00B15KXP72 WisdomTree Commodity Securities Limited GB00B15KXS04 WisdomTree Commodity Securities Limited GB00B15KXZ70 WisdomTree Commodity Securities Limited GB00B15KY104 WisdomTree Commodity Securities Limited GB00B15KY765 WisdomTree Commodity Securities Limited