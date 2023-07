Das Instrument FRC3 LU1645380368 UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 31.07.2023 The instrument FRC3 LU1645380368 UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD ETF has its ex-dividend/interest day on 31.07.2023