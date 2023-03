Das Instrument DP4A DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 29.03.2023 The instrument DP4A DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 29.03.2023