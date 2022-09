Das Instrument ZPD9 IE00BYTH5T38 SPDR EO DI.VID. EOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 20.09.2022 The instrument ZPD9 IE00BYTH5T38 SPDR EO DI.VID. EOD ETF has its ex-dividend/interest day on 20.09.2022