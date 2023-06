Das Instrument T1OD IE000FXHG8D6 IM2-US T.BD10+ EOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.06.2023 The instrument T1OD IE000FXHG8D6 IM2-US T.BD10+ EOD ETF has its ex-dividend/interest day on 15.06.2023