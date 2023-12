Das Instrument EQQD IE000RUF4QN8 IVSC-ND.100SW DL DIS. ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 14.12.2023 The instrument EQQD IE000RUF4QN8 IVSC-ND.100SW DL DIS. ETF has its ex-dividend/interest day on 14.12.2023