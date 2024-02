Das Instrument WELV IE000WP7CVZ7 AM-SP GL.MA.ESG EOD ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 13.02.2024 und ex Dividende/Zinsen am 14.02.2024 The instrument WELV IE000WP7CVZ7 AM-SP GL.MA.ESG EOD ETF has its pre-dividend/interest day on 13.02.2024 and its ex-dividend/interest day on 14.02.2024