Das Instrument EL4G DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 12.12.2022 The instrument EL4G DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 ETF has its ex-dividend/interest day on 12.12.2022