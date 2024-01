Das Instrument UDHY IE00BG0J4957 ISHSIII-BR.DL HY C.BD DD ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 10.01.2024 und ex Dividende/Zinsen am 11.01.2024 The instrument UDHY IE00BG0J4957 ISHSIII-BR.DL HY C.BD DD ETF has its pre-dividend/interest day on 10.01.2024 and its ex-dividend/interest day on 11.01.2024