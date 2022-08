Das Instrument DXSB LU0292096186 XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 09.08.2022 und ex Dividende/Zinsen am 10.08.2022 The instrument DXSB LU0292096186 XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D ETF has its pre-dividend/interest day on 09.08.2022 and its ex-dividend/interest day on 10.08.2022