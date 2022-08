Das Instrument XYLD IE00BF8J5974 XTR.-ESG USD CO.BD.DUR.1D ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 10.08.2022 The instrument XYLD IE00BF8J5974 XTR.-ESG USD CO.BD.DUR.1D ETF has its ex-dividend/interest day on 10.08.2022