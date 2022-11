Das Instrument XUEE LU2361257269 XTK2 $ E.M.BOND 1DHEOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 09.11.2022 The instrument XUEE LU2361257269 XTK2 $ E.M.BOND 1DHEOD ETF has its ex-dividend/interest day on 09.11.2022