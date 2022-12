Das Instrument STXH LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 07.12.2022 The instrument STXH LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD ETF has its ex-dividend/interest day on 07.12.2022