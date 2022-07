Das Instrument UET5 LU1971906802 UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 01.08.2022 The instrument UET5 LU1971906802 UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD ETF has its ex-dividend/interest day on 01.08.2022