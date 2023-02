Das Instrument UEF7 LU1048314949 UBSLFS-BB US LC 1-5Y ADL ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 01.02.2023 The instrument UEF7 LU1048314949 UBSLFS-BB US LC 1-5Y ADL ETF has its ex-dividend/interest day on 01.02.2023