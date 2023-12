DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL RIZEEMIECOMETF DLA EUR IE000HJV1VH3 BAW/UFN R.U.I.R.P.CA. ETFDLA EUR IE000QRNAC66 BAW/UFN RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF EUR IE00BJXRZ273 BAW/UFN RIZE U.I-ETDL ADLA EUR IE00BLRPQJ54 BAW/UFN