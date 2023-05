DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL INVESCOMI MSCI EUROP VAL EUR IE00B3LK4Z20 BAW/UFN INVESCOMI STOXXEURO S200 EUR IE00B60SWZ49 BAW/UFN INVESCOMI STOXXEURO M200 EUR IE00B60SX063 BAW/UFN INVESCOMI GS EFI EM A EUR IE00BD5KGK77 BAW/UFN INVESCOMI GS EQ F WORLD A EUR IE00BFG1RG61 BAW/UFN INVESCOMI GS EQ F EUROPE EUR IE00BMW3NY56 BAW/UFN