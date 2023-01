DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL LYXOR NIKKEI 225 ETF I EUR LU0378453376 BAW/UFN LYXOR SPI TR UCITS ETF I EUR LU0603946798 BAW/UFN