Das Instrument SV4 US78486Q1013 SVB FINL GROUP DL-,001 EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 22.03.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument SV4 US78486Q1013 SVB FINL GROUP DL-,001 EQUITY has its last trading date on 22.03.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y