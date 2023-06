Das Instrument SYBI IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM I.L.L.B.UETF ETF hat seinen letzten Handelstag am 13.06.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument SYBI IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM I.L.L.B.UETF ETF has its last trading date on 13.06.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y