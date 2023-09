DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL SYNLAB AG INH O.N. EUR DE000A2TSL71 29.09.2023 09:05 CET START RESTART AUCTION: 09:05 EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:15