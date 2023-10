Finanztrends Video zu Activision Blizzard



The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2023. ISIN Name DE000A0L1NN5 Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA US00507V1098 Activision Blizzard Inc.