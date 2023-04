Das Instrument SMRN FR0013284304 AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F. ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 27.04.2023 The instrument SMRN FR0013284304 AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F. ETF is traded cum capital adjustment on 26.04.2023 and ex capital adjustment on 27.04.2023