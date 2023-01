Das Instrument C029 LU0603946798 LYXOR SPI TR UCITS ETF I ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2023 The instrument C029 LU0603946798 LYXOR SPI TR UCITS ETF I ETF is traded cum capital adjustment on 26.01.2023 and ex capital adjustment on 27.01.2023