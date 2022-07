Das Instrument US8A US58039P1075 MCEWEN MINING INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.07.2022 The instrument US8A US58039P1075 MCEWEN MINING INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.07.2022 and ex capital adjustment on 26.07.2022