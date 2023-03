Das Instrument H4ZM IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.03.2023 The instrument H4ZM IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF ETF is traded ex capital adjustment on 24.03.2023