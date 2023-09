Das Instrument MTDB LU0908501488 LIF-COR.E.ST50 EOD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2023 The instrument MTDB LU0908501488 LIF-COR.E.ST50 EOD ETF is traded cum capital adjustment on 21.09.2023 and ex capital adjustment on 22.09.2023