Das Instrument XMRC LU0322252502 XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.12.2022 The instrument XMRC LU0322252502 XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C ETF is traded ex capital adjustment on 19.12.2022