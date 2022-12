Das Instrument US9L IE00B7Y34M31 WITR MU.AS.I.RUSS.ETP2062 ETN wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.12.2022 The instrument US9L IE00B7Y34M31 WITR MU.AS.I.RUSS.ETP2062 ETN is traded ex capital adjustment on 19.12.2022