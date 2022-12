Das Instrument NGXS IE00B76BRD76 WITR MU.AS.I.GAS ETP 2062 ETC wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 19.12.2022 The instrument NGXS IE00B76BRD76 WITR MU.AS.I.GAS ETP 2062 ETC is traded cum capital adjustment on 16.12.2022 and ex capital adjustment on 19.12.2022