Das Instrument CMTX LU2329745918 MU-LYXOR CEO GB EOD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.11.2022 The instrument CMTX LU2329745918 MU-LYXOR CEO GB EOD ETF is traded cum capital adjustment on 17.11.2022 and ex capital adjustment on 18.11.2022