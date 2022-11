Das Instrument LESE LU1792117340 MUL-LYX.MSCI EMU ES.L.EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.11.2022 The instrument LESE LU1792117340 MUL-LYX.MSCI EMU ES.L.EOA ETF is traded cum capital adjustment on 17.11.2022 and ex capital adjustment on 18.11.2022