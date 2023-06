Das Instrument NK4L LU1829218319 MUL-LYX.EO F.R.N.UETF ACC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2023 The instrument NK4L LU1829218319 MUL-LYX.EO F.R.N.UETF ACC ETF is traded cum capital adjustment on 15.06.2023 and ex capital adjustment on 16.06.2023