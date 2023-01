Das Instrument DGEN IE00BLCH4S17 HANETF-ICLIMA S.ENER. DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 16.01.2023 The instrument DGEN IE00BLCH4S17 HANETF-ICLIMA S.ENER. DLA ETF is traded cum capital adjustment on 13.01.2023 and ex capital adjustment on 16.01.2023