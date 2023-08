Das Instrument PLT3 XS2337085851 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 15.08.2023 The instrument PLT3 XS2337085851 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN is traded cum capital adjustment on 14.08.2023 and ex capital adjustment on 15.08.2023