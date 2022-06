Das Instrument H24J DE000A30U9P8 HOME24 SE INH O.N. JGE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2022 The instrument H24J DE000A30U9P8 HOME24 SE INH O.N. JGE EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2022 and ex capital adjustment on 15.06.2022