Das Instrument 5AP US6974351057 PALO ALTO NETWKS DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2022 The instrument 5AP US6974351057 PALO ALTO NETWKS DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.09.2022 and ex capital adjustment on 14.09.2022