Das Instrument ARRD LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.11.2023 The instrument ARRD LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.11.2023