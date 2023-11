Das Instrument XMQQ IE000WF4FCJ3 HETF-FMNXFIE ETFDLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.11.2023 The instrument XMQQ IE000WF4FCJ3 HETF-FMNXFIE ETFDLA ETF is traded cum capital adjustment on 10.11.2023 and ex capital adjustment on 13.11.2023